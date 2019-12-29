  1. العلوم
٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٧:٣٦

بدء مرحلة التحكيم للمشاريع المشتركة بين ايران وتركيا

بدء مرحلة التحكيم للمشاريع المشتركة بين ايران وتركيا

اعلن مدير التعاون العلمي الدولي بجامعة تبريز عن بدء مرحلة التحكيم للمشاريع المشتركة بين إيران وتركيا واختيار القائمة النهائية للمشاريع حتى نهاية العام الجاري (الإيراني).

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مدير التعاون العلمي الدولي بجامعة تبريز "سعيد شجاعي" قال: ان تحكيم بين 131 مشروع الذي تم ارساله الى تركيا، بدأ من مطلع الشهر الجاري حيث أن جامعة "تبريز" بصفتها المندوبة الوطنية للتعاون مع تركيا، وبعد التقييمات الفنية والأولية لجميع المشاريع ستقومت ببتقييم المشاريع في إيران وفي تركيا يقوم ثلاثة حكام بذلك وكذلك سيتم تقييم أي مشروع من قبل خمسة حكام مستقلين.

وتابع أنه بسبب سهولة انتخاب المشاريع نسعى لتوحيد معايير التحكيم في إيران و تركيا ويبدو أن القرار النهائيسيتم اتخاذه قريبا.

وأضاف "شجاعي" أن الاجل النهائي لتقييم هيئة الحكام حتى نهاية الشهر الجار وستعلن لجنة مشتركة بين وزارة العلوم في إيران و مجلس الأبحاث العلمية والتكنولوجية في تركيا، المشاريع المنتخبة المشتركة حتى نهاية العام الجاري (الإيراني)./انتهى/

رمز الخبر 1900589

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