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٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٩:٣٣

الخارجية الفلسطينية: هدم المنازل جريمة حرب وفق الجنائية الدولية

الخارجية الفلسطينية: هدم المنازل جريمة حرب وفق الجنائية الدولية

وصفت الخارجية الفلسطينية أن هدم المنازل يعد جريمة حرب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن ​وزارة الخارجية الفلسطينية​، أوضحت في بيان، ان "هدم ​إسرائيل​ للمنازل يعد جريمة حرب وفق ​المحكمة الجنائية الدولية​، وإنها تواصل العمل لمحاسبة كل مسؤول إسرائيلي ساهم في ارتكاب هذه الجريمة"، موضحة أن "مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" كشف في تقريره الشهري الأخير، أن إسرائيل هدمت أو صادرت 617 مبنى في ​الضفة الغربية​، بما فيها ​القدس الشرقية​ خلال 2019، وهو ما أدى إلى تهجير 898 فلسطينيا"، مشيرةً الى ان "القانون الدولي يؤكد على ضرورة التزام القوة القائمة بالاحتلال بتقديم جميع الخدمات اللازمة للمواطنين، بما يشمل البنية التحتية وتسهيل ​الحياة​ وتقديم التراخيص اللازمة للبناء ضمن الحاجة والنمو الطبيعي للسكان".

رمز الخبر 1900593

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