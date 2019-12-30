  1. السياسة
٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٥:٠٢

إيران تمتلك صاروخا نقطيا يفوق سرعة صوت

إيران تمتلك صاروخا نقطيا يفوق سرعة صوت

اعلن مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني اليوم الأثنين انه لم يكن لدى أي بلد صاروخ باليستي يبلغ مداه 2000 كيلومتر وبسرعة 8 ماخ قبل ايران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء "محمد رضا نقدي" في حديث  أدلى به اليوم الأثنين أعلن انه كل يوم هو يوم الله ولكن ان يوم الله هو اليوم الذي تظهر فيه آية من ايات الله ومظاهر قدرته حيث لا يمكن لاحد انكاره.

واشار اللواء نقدي الى ان البلد الذي يستطيع أن يصنع غواصة قاذفة وصاروخا نقطيا بمدى الفين كم ذلك بمعنى أنه متطور جدا في مجال العلوم والتكنولوجيا قائلا: لم يكن لدى أي بلد صاروخ باليستي يبلغ مداه 2000 كيلومتر وبسرعة  8 ماخ (الماخ هو وحدة قياس للسرعة - و يعرف على أنه نسبة سرعة جسم ما الى سرعة الصوت) قبل ايران./انتهى/

رمز الخبر 1900611

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