إيران تمتلك صاروخا نقطيا يفوق سرعة صوت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء "محمد رضا نقدي" في حديث أدلى به اليوم الأثنين أعلن انه كل يوم هو يوم الله ولكن ان يوم الله هو اليوم الذي تظهر فيه آية من ايات الله ومظاهر قدرته حيث لا يمكن لاحد انكاره.

واشار اللواء نقدي الى ان البلد الذي يستطيع أن يصنع غواصة قاذفة وصاروخا نقطيا بمدى الفين كم ذلك بمعنى أنه متطور جدا في مجال العلوم والتكنولوجيا قائلا: لم يكن لدى أي بلد صاروخ باليستي يبلغ مداه 2000 كيلومتر وبسرعة 8 ماخ (الماخ هو وحدة قياس للسرعة - و يعرف على أنه نسبة سرعة جسم ما الى سرعة الصوت) قبل ايران./انتهى/