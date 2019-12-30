الأدميرال "خانزادي" يتفقد مدمرات روسية وصينة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن قائد القوات البحرية في قيادة الجيش الإيراني الأدميرال "حسين خانزادي" تفقد صباح اليوم الاثنين، الوحدات الروسية والصينية المشاركة في المناورات التي تهدف إلى تعزيز الاستراتيجية الدفاعية لإيران وذلك بدعوة من قائدي المجموعتين البحريتين الروسية والصينية بعد انتهاء المناورات العسكرية المشتركة بين الترويكا الإيرانية الروسية الصينية.

واطلع "خانزادي" خلال زيارته لمدمرة "ياروسلاف مودري" الروسية على مختلف الاقسام فيها وتعرف على قدرات الوحدة أيضا.

وتفقد قائد البحرية الإيرانية مدمرة "شينينغ" الصينية بدعوة قادة الوحدات الصينية وكذلك تعرف على اجزاء مختلفة لهذه المدمرة.

وكما اقيم اجتماعا لمراجعة وتقييم الأداء للوحدات بحضور قائدي المجموعتين البحريتين الروسية والصينية من الوحدات المشاركة في المناورات العسكرية الهجينة المشتركة بين ايران والصين وروسيا./انتهى/