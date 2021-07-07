سيتم تدشين مركز التنسيق الدولي للتعاون الأمني البحري عمّا قريم

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن هذا التصريح جاء خلال حديث "الادميرال خانزادي"، اليوم الاربعاء، على هامش زيارته التفقدية لمركز التنسيق الامني الدولي، قيد الانشاء في محافظة سيستان وبلوجستان.

وحو ل الاهداف الرئيسية لتاسيس هذا المركز الامني الدولي، اشار قائد بحرية الجيش الى "مراقبة البيئة الامنية في المحيط الهندي" و"تعزيز مس توى الاستشراف البيئي عبر تقاسم المعلومات المتعلقة بالارصاد الجوية ومراقبة المياه المحلية والمحيطات الاقليمية".

واضاف، ان التنسيق الهادف الى تامين المياه الحرة وتوجيه المناورات البحرية المركبة في منطقة جابهار والمحيط الهندي ومكافحة بؤر الفوضى في المنطقة الشمالية لهذا المحيط، تاتي ضمن نشاطات هذا المركز الامني والعملاني ايضا.

واوضح، ان القوة البحرية للجيش ستتولى قيادة المركز التنسيقي للامن الدولي البحري، كما يضم اعضاء من كبار القادة والمسؤولين في منظمة الموانئ والملاحة البحرية والثروة السمكية وناقلات النفط وخفر الشواطئ وقوى الامن الداخلي، الى جانب القوة البحرية بالحرس الثوري.

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