خانزادي يعلن عن افتتاح مركز التنسيق الدولي للأمن البحري في جابهار

وخلال الاجتماع السابع لقادة القوة البحرية للدول المطلة على المحيط الهندي المنعقد في جزيرة ريونيون، غربي جزيرة مدغشقر، اكد قائد القوة البحرية التابعة للجيش الايراني الادميرال "خانزادي" أن البحر يوفر فرصة مهمة لتحقيق التنمية لأي شعب، وأن استخدامه السليم سوف يؤدي الى تحقيق الأمن والازدهار وجني الثروة، كما يعتبر ثقلا جيوسياسيا للدول الساحلية.

وأشار الى أن الأمن البحري قضية جماعية وعالمية، موضحا ان الأمن إنجاز وطني يتأثر بالاحداث العالمية وفي ظل ذلك تدور عجلة الاقتصاد والقضايا الاجتماعية والثقافية والسياسية وبالتالي فإن الاقتصاد بدون أمن هو بمثابة سراب، والأمن بدون اقتصاد قضية لا يمكن تحقيقها.

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