قائد البحرية الايرانية: حققنا انجازات جيدة وسنعلن عن منظومة جديدة بحلول نهاية العام الجاري

وافادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد البحرية الايرانية الادميرال "حسين خانزادي" قال ان القوات المسلحة حققت انجازات جيدة على صعيد القفزة الانتاجية وسنبث أخبارا جيدة حول منظومة جديدة خلال نهاية العام الجاري (الايراني ينتهي في 20 آذار/مارس).

وأشار الأدميرال حسين خانزادي الى إطلاق قائد الثورة شعار "القفزة الإنتاجية" على العام الجديد، موضحاً: إن القفزة الإنتاجية في القوات المسلحة تعني حدوث نقلة نوعية على صعيد الإنتاج الأمني أيضاً.

واضاف: إذا تم استعارة الأمن فسيكون هشا للغاية حيث ان شراء الأسلحة والمعدات والذخيرة وأي شيء ضروري لتوفير الأمن من البلدان الاخرى لن يوفر الامن المستدام للبلاد.

وشدد قائد البحرية على أهمية توطين الأمن ولا ينبغي استعارته وحينما يقال تم تحقيق نهضة الإنتاج فإن ذلك يحقق قفزة في القدرات الدفاعية والقتالية وإنتاج الأمن والتي تكتسب قيمة بالغة، وعدم تحققها سيؤدي الى فقدان الكثير من المكاسب.

وتابع خانزادي: بالتأكيد ستلاحظ نماذج القفزات في الإنتاج في مجال الأمن خلال العام الجاري حيث تم بذل الكثير من الجهود بهذا الصدد.

ولفت الى ان جهودا كثيرة بذلت في جميع المجالات الدفاعية، بما في ذلك تصنيع السفن والمقاتلات والطائرات المسيرة ، وبحلول نهاية العام ستبث أخبار جيدة عن منظومة جديدة.

وصرح قائد البحرية: هذه الإنجازات تدلل على مدى الجدية التي يتابعها الجيش وخاصة البحرية حول موضوع قفزة الإنتاج في القوات المسلحة.

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