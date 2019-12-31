الحرس الثوري يحتجز سفينة تحمل وقودا مهربا في مضيق هرمز

وقال قائد المنطقة الخامسة للقوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية، مساء الاثنين، بتوقيف هذه السفينة تم القاء القبض على طاقمها المؤلف من 16 شخصا وهم من الرعايا الماليزيين، وتم ضبط 312 ألف ليتر من الوقود المهرب فيها.

وأضاف العميد علي عظمائي: ان هذه هي السفينة السادسة الحاملة للوقود المهرب والتي يتم توقيفها من قبل القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية.

وتقع جزيرة بو موسى (مركز قضاء بو موسى الذي يشمل جزر بوموسى وتنب الكبرى وتنب الصغرى وسيري وفارور الكبرى وفارور الصغرى) في الخليج الفارسي على مسافة 75 كيلومترا عن ميناء بندر لنكة، وتبلغ مساحتها 12 كيلومترا مربعا.

وتمتاز جزيرة بو موسى لموقع جغرافي هام واستراتيجي للغاية بالنسبة لإيران، وتنبع اهميتها من قربها من الممرات المائية الدولية وكذلك مرور الزوارق والسفن التجارية وسفن الصيد من هذه المنطقة./انتهى/