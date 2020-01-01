  1. الإجتماعي
١ يناير ٢٠٢٠ - ١٣:٥٨

مؤشرات التلوث في طهران تبلغ نحو 129

مؤشرات التلوث في طهران تبلغ نحو 129

أعلن مركز رصد تلوث الهواء في طهران عن ارتفاع نسبة تلوث الهواء في العاصمة طهران ليصل مؤشر التلوث نحو 129، منوهاً إلى أن الهواء في طهران غير صحي للفئات الحساسة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مدير مركز رصد تلوث الهواء في طهران محمد رستكاري صرح إن وضع الهواء في العاصمة طهران خلال الـ 24 ساعة الماضية غير ملائم لبعض الأفراد الحساسين.

واشار رستكاري الى مؤشر الملوثات في هذا الاثناء بطهران موضحا ان مستويات الانبعاثات كالتالي: أول أكسيد الكربون نظيف تصل (31) ، والأوزون نظيف (8) ، وثاني أكسيد النتروجين غير صحي،  وثاني أكسيد الكبريت نظيف (16) ، والجسيمات العالقة مادون10 ميكرون نظيف (60)، فيما الجسيمات العالقة مادون 2.5 ميكرون  (غير نظيفة)  للمجموعات الحساسة (102).

رمز الخبر 1900704

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