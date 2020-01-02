قائد الثورة يثني على المقام العلمي والعملي لآية الله "محقق داماد"

وافادت وكالة مهر للانباء ان قائد الثورة الإسلامية في إيران أصدر بياناً ضمن لقاء حضرته بأعضاء هيئة مؤتمر تقدير إنجازات المرحوم آية الله "محقق داماد"، صباح اليوم، الخميس، في مدينة قم المقدسة.

وأشار قائد الثورة الإسلامية إلى محاسن المرحوم قائلاً: المرحوم "محقق داماد" كان محقق ومدقق بكل ما لهذه الكلمات من معنى، وكان ركناً أساسياً من اركان مدرسة قم العلمية.

وضمن تقدير حضرته للمرحوم ووصفه بأحد الوجوه العلمية الممتازة وبصاحب الشعبيةالكبيرة بين الناس صرح قائد الثورة الإسلامية: "برحيل المرحوم آية الله "محقق داماد" خسرت مدرسة قم أحد دعاماتها ووجوهها العلمية، ولكن وبحمد الله لقد تم طباعة ونشر الكثير من فيوضات ودروس المرحوم، ويجب بذل الجهود لاستخراج مباحث المرحوم الفقهية ووضعها في متناول ايدي الجميع". /انتهى/