أفغانستان ترفض استخدام أراضيها بأية صراعات إقليمية

وذلك في اتصال هاتفي عقب ساعات من اغتيال قائد "فيلق القدس" في حرس الثورة الاسلامية قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية بالعراق.



ووفق بيان صادر عن الرئاسة الأفغانية، أبدى غني قلقه من أن تسهم خطوة اغتيال سليماني في "زيادة حدة التوتر بالمنطقة".

وأفاد البيان بأن الرئيس الأفغاني أكد، خلال حديثه مع بومبيو، على مسألة عدم السماح باستخدام الأراضي الأفغانية لصالح دولة ثالثة أو في أية صراعات إقليمية أخرى.

وأكد البيان على أن أفغانستان تتابع عن كثب الأحداث وتحاول الحفاظ على علاقاتها الطيبة مع جميع البلدان.

وشنّت اميركا، يوم أمس الجمعة، قصفا استهدف سيارتين كانتا تُقلان الشهيدين الفريق قاسم سليماني وابو مهدي المهندس في محيط مطار العاصمة العراقية بغداد ما اَدى ايضا الى استشهاد عدد من مرافقيهما. هذا واعترف البنتاغون بأنه وراء الاعتداء وان العملية جرت بأمر مباشر من الرئيس الامريكي ترامب، فيما توعدت ايران أمريكا برد قاس جدا على اعتدائها السافر.