عراقجي: سيدرك الشعب الأمريكي ذات يوم كيف أنقذ الشهيد سليماني حياتهم

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم الجمعة كتب عراقجي مخاطبا شعوب اوروبا واميركا: سيطلع الشعب الاميركي يوما ما على ما انقذه الشهيد الفريق سليماني من شعوب العالم ومنهم الشعب الاميركي وشعوب واوربا بهزيمة داعش في الشرق الاوسط.

واشار الى الانتخابات الرئاسية القادمة في اميركا واضاف: ان اعادة انتخاب ترامب لولاية رئاسية ثانية (خطأ اخر في الحسابات) سيؤدي الى كارثة بالتاكيد.

وكان قائد قوات "القدس" التابع للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني قد استشهد بمعية نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس وعدد من مرافيقهما في هجوم جوي اميركي حين خروجهما من مطار بغداد فجر اليوم الجمعة./انتهى/