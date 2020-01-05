  1. السياسة
٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٠

المدعي العام الايراني يعلن عن متابعة قضية العمل الارهابي الاميركي عبر المحافل الدولية

المدعي العام الايراني يعلن عن متابعة قضية العمل الارهابي الاميركي عبر المحافل الدولية

قال المدعي العام الايراني محمد جعفر منتظري ان ايران ستتابع قضية العمل الارهابي الاميركي باغتيال القائد الفريق قاسم سليماني قانونيا وعبر المحافل الدولية.

واضاف المسؤول القضائي الايراني حجة الاسلام محمد جعفر منتظري في تصريح له على هامش مراسم تأبين الشهيد سليماني، اعددنا اليوم رسالة الى وزارة الخارجية لتقوم بمتابعة هذه الجريمة الارهابية التي ارتكبتها الولايات المتحدة إذ انها عد جريمة وفق القوانين والضوابط الدولية وسنتابعها بالتاكيد ، ورغم اننا لا نامل شيئا من المحافل الدولية الا ان مسؤوليتنا تتضمن المتابعة القانونية للقضية على الصعيد الدولي.

وكان قائد قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني استشهد بمعية نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس وعدد من رفاقهما في هجوم جوي اميركي بطائرات مسيرة حين خروجهما من مطار بغداد فجر الجمعة. 

رمز الخبر 1900887

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