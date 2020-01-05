محسن رضائي يهدّد بتسوية حيفا وتل أبيب بالأرض

وافادت وكالة مهر للأنباء ان رضائي وفي تغريدة نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال: سنقوم بتسوية حيفا وتل ابيب بالارض في حال ارتكاب امريكا اية مغبة بعد ردنا العسكري.

هذا وكان طالب رضائي في تغريدة سابقة بالاسراع في اتخاذ الخطوة الخامسة والتي تقضي بتقليص الالتزامات النووية الايرانية قبل الرد الساحق على ترامب.

وجاءت تصريحات رضائي، بالتزامن مع تصريحات لمستشار المرشد الأعلى الإيراني اللواء حسين دهقان والذي قال: إن رد إيران على إغتيال الجنرال قاسم سليماني بضربة جوية أمريكية في العراق، "سيكون ضد منشآت عسكرية".

وقال دهقان لشبكة سي إن إن "الرد سيكون بالتأكيد عسكريا وضد مواقع عسكرية"./انتهى/