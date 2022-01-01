العالم بحاجة إلى مقاتلين شجعان مثل الشهيد "قاسم سليماني"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف كتب في تغريدة له اليوم السبت على موقع تويتر: "منذ عامين فقدت صديقا، وإيران ايضاً فقدت بطلاً ومقاتلاً ومحارباً ضد الإرهاب".

وتابع: "لأولئك الذين هم في حالة إنكار، ان العالم بحاجة إلى مقاتلين شجعان مثل "#سليماني" وليس دعاة حرب جبناء مثل ترامب ونتنياهو".

وجاءت تغريدة ظريف بمناسبة الذكرى الثانية لاستشهاد الجنرال الشهيد الجنرال قاسم سليماني الذي اغتيل على يد القوات الأمريكية الإرهابية في مطار بغداد الدولي كانون الثاني 2020.

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