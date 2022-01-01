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٠١‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٨:٤٠ م

محمد جواد ظريف:

العالم بحاجة إلى مقاتلين شجعان مثل الشهيد "قاسم سليماني"

العالم بحاجة إلى مقاتلين شجعان مثل الشهيد "قاسم سليماني"

قال وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف إن العالم في حاجة ماسة إلى مقاتلين شجعان مثل الشهيد قاسم سليماني، واكد ان العالم بحاجة إلى مقاتلين شجعان مثل سليماني وليس دعاة حرب جبناء مثل ترامب ونتنياهو.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف كتب في تغريدة له اليوم السبت على موقع تويتر: "منذ عامين فقدت صديقا، وإيران ايضاً فقدت بطلاً ومقاتلاً ومحارباً ضد الإرهاب".

وتابع: "لأولئك الذين هم في حالة إنكار، ان العالم بحاجة إلى مقاتلين شجعان مثل "#سليماني" وليس دعاة حرب جبناء مثل ترامب ونتنياهو".

وجاءت تغريدة ظريف بمناسبة الذكرى الثانية لاستشهاد الجنرال الشهيد الجنرال قاسم سليماني الذي اغتيل على يد القوات الأمريكية الإرهابية في مطار بغداد الدولي كانون الثاني 2020.

/انتهى/

رمز الخبر 1920831
https://ar.mehrnews.com/news/1920831/

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