شاووش أوغلو يعتبر اغتيال قاسم سليماني خطرا حقيقيا على السلام في المنطقة

وأضاف تشاووش أوغلو، أن أنقرة ستواصل الجهود مع دول أخرى لتخفيف التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.

من جهة أخرى، لفت وزير الخارجية التركي، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور تركيا الأربعاء المقبل، وأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيبحث معه هذا الموضوع أيضا.

وأضاف، "لا يجب أن يتحول العراق إلى ساحة صراع للدول الأخرى، هذا هو مبعث قلقنا المشترك".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعتبر في وقت سابق، تعليقا على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، أن الأمر لن يقف عند هذا الحد، وأن مرحلة أخرى ستعقبه.

وقال إنه يعتقد أن اغتيال قائد رفيع المستوى لدولة لن يبقى دون رد، مشيرا إلى أن اختيار الولايات المتحدة لسليماني على وجه التحديد من شأنه تصاعد حدة التوترات في المنطقة.

المصدر: الأناضول