نقل المصابين بهجوم "عين الأسد" الى مستشفى عسكري في الكويت

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن جريدة القبس الكويتية أن حوالي 16 عسكرياً أمريكياً أصيبوا في عملية الثأر لدماء الشهداء التي وصفها قائد الثورة الإسلامية "بالصفعة" وبداية الرد على إجرام أمريكا، التي طالت قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق، ونقلوا للعلاج قبل أيام إلى أحد المستشفيات العسكرية بمنطقة عريفجان جنوبي البلاد.

وقالت مصادر مطلعة إن المصابين نقلتهم طائرة عسكرية مجهزة من العراق إلى قاعدة أحمد الجابر الجوية تحت حراسة مشددة. وأُدخلوا بداية إلى مستشفى عسكري خاص بالقوات الأمريكية داخل معسكر عريفجان، حيث أٌجريت لهم عمليات جراحية عاجلة، ولايزالون تحت العناية الطبية الفائقة. /انتهى/