مصادر أمنية: سقوط صاروخ قرب قاعدة للقوات أمريكية بشمال العراق

وتقع المنطقة قرب قاعدة بلد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية.

وقالت المصادر إن الصاروخ لم يسفر عن سقوط ضحايا مضيفة أن مصدره غير معروف. وتقع الدجيل على بعد 50 كيلومترا شمالي بغداد. وتقع بلد على بعد 80 كيلومترا شمالي العاصمة.