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١٣ يناير ٢٠٢٠ - ٢٢:٤٦

قائد الثورة يدعو للإسراع بأكثر ما يمكن لمساعدة المنكوبين بالسيول في محافظة سيستان وبلوشستان

قائد الثورة يدعو للإسراع بأكثر ما يمكن لمساعدة المنكوبين بالسيول في محافظة سيستان وبلوشستان

أصدر قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، اليوم الاثنين، بيانا أوعز فيه الى الاجهزة الحكومية والمنظمات الشعبية بالاسراع بأكثر ما يمكن لمساعدة المنكوبين بالسيول في محافظة سيستان وبلوشستان.

وجاء في بيان قائد الثورة، ان الامطار الغزيرة في محافظة سيستان وبلوشستان وبعض النقاط الاخرى في جنوب شرق البلاد، والتي أدت الى حصول فيضانات، تسببت بالمشاكل للاهالي وفي بعض الحالات تسببت بالدمار والكثير من الاضرار.

وأضاف البيان، ان من الضروري والى جانب الخدمات التي تستحق التقدير والتي تم تقديمها حتى الآن، ان تسارع الاجهزة الحكومية والمجموعات الشعبية بأكثر ما يمكنها لمساعدة الاهالي المنكوبين بالسيول في تلك المناطق والحيلولة دون وقوع المزيد من الخسائر والاضرار.

وتمنى قائد الثورة الاسلامية، الخير والبركة المستقرة للجميع/انتهى/

رمز الخبر 1901269

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