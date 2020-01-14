القضاء الايراني: سنتابع جريمة ترامب في المجامع الدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم القضاء الايراني "غلام حسين اسماعيلي" اعلن في تصريح أدلى به في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الثلاثاء: نتابع جريمة ترامب على اغتيال الشهيد الفريق "قاسم سليماني" في المجامع الدولية وننوي الى رفع دعوى ضد الجيش والإدارة الإمريكية وضد ترامب في ايران والعراق ومحكمة لاهاي.

ووصف اسماعيلي ان الشهيد الفريق قاسم سليماني، بانه بطل دولي في مقاومة الارهاب الحكومي.

واكد ان الحضور الشعبي المنقطع النظير في تشييع الشهداء قد اظهر تضامن جميع القوى الثورية في مواجهة العدو المجرم ، وكان هناك تمرين شعبي لا مثيل له على غرار الأربعين الحسيني واستفتاء شعبي عظيم.

وأشارالمتحدث باسم القضاء الايراني الى حادث سقوط الطائرة الأوكرانية معلنا عن إعتقال عدة اشخاص على صلة بحادث سقوط الطائرة الاوكرانية قرب طهران الاربعاء الماضي.

ووصف أن دور امريكا وبريطانيا في هذه الكارثة هو المتاجرة بدماء الضحايا ونحن نعلم جيدا انهما لاتكترثان بدماء الإيرانيين./انتهى/