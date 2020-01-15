  1. السياسة
١٥ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٥١

خلال سفره إلى نيودلهي:

ظريف يلتقي مستشار الأمن القومي الهندي

ظريف يلتقي مستشار الأمن القومي الهندي

التقى وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف" مستشار الأمن القومي في الهند وذلك خلال سفرته إلى الهند التي بدأت يوم أمس.

 وأفادت وكالة مهر للانباء ان وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف" إلتقى صباح اليوم مستشار الامن القومي الهندي "آجيت دوال"

هذا وقد سافر ظريف، ليلة أمس، إلى الهند بقصد المشاركة في الجلسة الخامسة للحوار الدولي "رايسناي هند"، والتقى ظريف الوزير الالماني المشاور للشؤون الخارحية، وانتقد ظريف عدم إلتزام اوروبا بتعهداتها فيما يتعلق بالإتفاق النووي.

ووفقاً للمصادر إلتقى وزير الخارجية الإيراني" محمد جواد ظريف"، اليوم الأربعاء، المستشار الأمني الأفغانستاني "حمد الله محب"، وتحدثوا عن الأوضاع الأخيرة في المنطقة وخاصة بعد اغتيال الشهيد "قاسم سليماني" وبحثوا أيضاً الأوضاع السياسية في أفغانستان. /انتهى/ 

رمز الخبر 1901310

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