ظريف يلتقي مستشار الأمن القومي الهندي

وأفادت وكالة مهر للانباء ان وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف" إلتقى صباح اليوم مستشار الامن القومي الهندي "آجيت دوال"

هذا وقد سافر ظريف، ليلة أمس، إلى الهند بقصد المشاركة في الجلسة الخامسة للحوار الدولي "رايسناي هند"، والتقى ظريف الوزير الالماني المشاور للشؤون الخارحية، وانتقد ظريف عدم إلتزام اوروبا بتعهداتها فيما يتعلق بالإتفاق النووي.

ووفقاً للمصادر إلتقى وزير الخارجية الإيراني" محمد جواد ظريف"، اليوم الأربعاء، المستشار الأمني الأفغانستاني "حمد الله محب"، وتحدثوا عن الأوضاع الأخيرة في المنطقة وخاصة بعد اغتيال الشهيد "قاسم سليماني" وبحثوا أيضاً الأوضاع السياسية في أفغانستان. /انتهى/