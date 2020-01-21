مؤسسة إيرانية تصدر كتاب "الدور الفاضح للمستعمر العجوز في الملف النووي الإيراني"

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المؤسسة الثقافية والفنية لمركز وثائق الثورة الاسلامية نشرت كتابا تحت عنوان" دور الفاضح للمستعمر العجوز في الملف النووي الإيراني" للكاتبة "سيما رفسنجاني نجاد" و في هذا الكتاب، يبحث المؤلف في طرق تنفيذ الاستراتيجيات للمفاوضات وآفاقها المستقبلية في دراسة متماسكة ومتعمقة لاستراتيجية بريطانيا فيما يتعلق بالبرنامج النووي لجمهورية الإسلامية الإيرانية./انتهى/