أمريكا أمُ الإرهاب في العالم وداعش ربيبتها

وأفادت وكالة مهر للانباء أنه وخلال مراسم اقيمت في مدينة سمنان شمال شرق ايران احياء لذكرى الشهداء مساء السبت، اعتبر العميد جلالي ان من اهداف داعش بعد السيطرة على سوريا والعراق كان الهجوم على الجمهورية الاسلامية الايرانية وقال، ان اميركا وبدعم من اوروبا وتمويل من السعودية قامت بتاسيس داعش لاحتواء الثورة الاسلامية ولو حصل تقاعس لكان هذا التنظيم الارهابي قد حقق اهدافه البغيضة.

وأثنى على جهود القائد الشهيد قاسم سليماني في التعبئة لمحاربة داعش بمعية قادة كالشهيد ابومهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق واضاف، رغم ان داعش كان يمتلك مختلف انواع الاسلحة المتطورة الا ان القائد سليماني وبجهود التعبئة الشعبية في العراق وسوريا دحر داعش واحبط تهديدا كبيرا وحوّل ذلك الى فرصة ضد الكيان الصهيوني.

وأشار رئيس منظمة الدفاع المدني الايراني الى عملية الاغتيال الغادرة التي قامت بها اميركا لقائد قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري الفريق الشهيد قاسم سليماني حينما كان ضيفا في زيارة رسمية للعراق، معتبرا ذلك مؤشرا لنزعة اميركا الارهابية وانها لا تمتلك الشجاعة بل شميتها الغدر والنذالة.

ونوه الى الضربة الصاروخية التي وجهها الحرس الثوري للقاعدة الاميركية "عين الاسد" في العراق واضاف، ان هذه الضربة ابرزت تكنولوجيا الحرس الثوري للعدو ، ومنذ الحرب العالمية الثانية لم تجرؤ اي دولة على الهجوم على قاعدة اميركية ، كما هذه الضربة اظهرت دقة السلاح الصاروخي الايراني.

ولفت العميد جلالي الى مشاركة عشرات الملاييين في مراسم تشييع الشهيد القائد سليماني في مختلف المدن الايرانية وقال، ان اكبر مراسم تشييع في التاريخ جرت بمشاركة اكثر من 25 مليون شخص للشهيد سليماني، وكان حدثا عزز الروح الثورية لدى الشعب.