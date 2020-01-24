بغداد.. آلاف يتوافدون للمشاركة في "مليونية" مناهضة لواشنطن

وافادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن مصادر في الشرطة العراقية، أن آلاف من العراقيين بدأوا أمس الخميس، بالتوافد على العاصمة بغداد، للمشاركة في "مليونية" مرتقبة ضد الوجود الأمريكي في البلاد.

وقالت المصادر، إن حافلات يستقلها آلاف بدأت بالتوافد على بغداد عبر البوابات الجنوبية من العاصمة قادمة من محافظات وسط وجنوبي البلاد.

وأضافت أن حركة توافد الحافلات ازدادت في ساعات ما بعد الظهيرة، ووصلت ذروتها خلال مساء الخميس للمشاركة في التظاهرة ضد وجود القوات الأمريكية في العراق.

من جانبه، قال شفيق النداف، أحد القائمين على تنظيم التظاهرة، إن التظاهرة المناهضة للولايات المتحدة ستقام بعيداً عن موقع الاحتجاج في ساحة التحرير وسط بغداد، حيث يعتصم المتظاهرون المناوئون للحكومة والنخبة السياسية الحاكمة منذ أشهر.