الشعب العراقي أكد مرة جديدة رفضه المطلق للاحتلال الأميركي لبلاده

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الإعلام الحربي المركزي أن حزب الله في لبنان أصدر بياناً أشاد فيه بهمة وإباء وحرية الشعب العراقي الرافض للإحتلال الامريكي وكان البيان على الشكل التالي:

إن حزب الله إذ يحيي هذه الجماهير المباركة والوفية التي أكدت وحدة الشعب العراقي ووقوفه صفاً واحداً في مواجهة الاحتلال والهيمنة الأميركية، يرى أن ما شهدته العاصمة العراقية من مواقف عزيزة وشجاعة هي تعبير صادق عن حال الأمة العربية والإسلامية التي ضاقت ذرعاً بالاحتلال الأميركي وتسلطه على مقدراتها وخيراتها، ويأمل أن تشكل بدايات لحركات وتظاهرات عارمة تعم البلاد العربية والإسلامية وتفضي إلى جعل منطقتنا بأسرها محررة من الاحتلال وأدواته.

إننا نعتقد أن الشعب العراقي العظيم بكافة فصائله وأحزابه واتجاهاته السياسية المتنوعة سيكون وفياً لهذه المسيرة الكبرى ومبادئها وأهدافها وشعاراتها، وسيعمل جاهداً لترجمتها عملياُ بحيث تكون منطلقاً لعراق حر، موحد، عزيز، مستقل، خال من قوات الاحتلال الأجنبية وتأثيراتها.

إلى هذا وقد خرج الشعب العراقي أمس الجمعة بمظاهرات مليونية رافضة للتواجد الامريكي على أرض العراق. /انتهى/