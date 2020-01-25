وزير خارجية الإمارات يغرد عن الهولوكوست

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد تطرق إلى المحرقة ​النازية​ لليهود إبان الحرب ​العالم​ية الثانية، وبالتزامن مع الفعاليات الرسمية المقامة في مختلف أنحاء العالم لتكريم ذكرى ملايين ​اليهود​ الذين راحوا ضحية الهولوكوست، أشار في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "في ذكرى المحرقة النازية نقف مع الإنسانية في رفضها للعنصرية والكراهية و​التطرف​، نتذكر معا الأرواح التي أزهقت كي لا تتكرر هذه الجرائم ضد البشرية".

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، حضر زعماء عشرات الدول منتدى أقيم في ​إسرائيل​ بمناسبة الذكرى الـ75 لتحرير أسوأ معسكر إبادة نازي، أوشفيتز بيركينو، بأيدي جنود ​الجيش​ الأحمر السوفيتي.

من جانبها، أعادت صفحة وزارة الخارجية الإسرائيلية الرسمية على موقع تويتر (إسرائيل بالعربية)، نشر تغريدة الشيخ عبدالله بن زايد، وقام الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، بنفس الخطوة.