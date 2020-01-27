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٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ١٩:٥٥

ترمب: البيت الأبيض سينشر "صفقة القرن" غدا الثلاثاء

ترمب: البيت الأبيض سينشر "صفقة القرن" غدا الثلاثاء

أعلن الرئيس الأمريكي أن البيت الأبيض سينشر "صفقة القرن" غدا الثلاثاء.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن البيت الأبيض سينشر "صفقة القرن" غدا الثلاثاء.

وقال ترامب إن خطتي للسلام في الشرق الأوسط ستكون لها فرصة للنجاح، وإن على الفلسطينين قبولها لأنها جيدة لهم.

رمز الخبر 1901662

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