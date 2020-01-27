ترمب: البيت الأبيض سينشر "صفقة القرن" غدا الثلاثاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن البيت الأبيض سينشر "صفقة القرن" غدا الثلاثاء.

وقال ترامب إن خطتي للسلام في الشرق الأوسط ستكون لها فرصة للنجاح، وإن على الفلسطينين قبولها لأنها جيدة لهم.