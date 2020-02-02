لاريجاني: ايران البلد الوحيد الذي يقف في وجه أمريكا على وجه الأرض

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني قال اليوم الأحد في مراسم إزاحة الستار عن تمثال الاستاذ الشهيد مطهري في متحف "العبرة" هنأ بمناسبة حلول أيام "عشرة الفجر" وأشار الى التضحيات الكبيرة التي أدت الى انتصار الثورة الاسلامية ونجاحها قائلا: في عهد النظام الملكي كانت تدار ايران على يد المستشارين الأمريكيين والصهانية، بينما بعد انتصار الثورة الاسلامية حدثت تغييرات جذرية في البلاد وأصبحت ايران البلد الوحيد الذي وقف في وجه أمريكا على وجه الارض، والحرب الذي شنها الاستكبار ضد الثورة والشعب الايراني بسب وقوفه أمام الطغاة يعكس مظلومية الثورة .

وأضاف: بعض الدول تتماشى مع الولايات المتحدة رغم انها تعارض سياساتها.

ونوه الى انه لايمكن تهميش ايران الاسلامية على صعيد الحسابات الجارية في المنطقة والعالم فيما كانت ايران على عهد النظام الملكي السابق ذات مرتبة متدنية واتسمت بالتبعية وتنفذ الاوامر كما هو الحال في البلدان العربية المطلة على الخليج الفارسي لكنها تتسم اليوم بالصلابة.

وأشار لاريجاني في كلمته الى الدور الفعال الذي أداه الشهيد مطهري في انتصار الثورة الاسالمية وفيما بعد ذلك على المستوى الثقافي، كما وتوجه بالشكر لوزارة الامن الايرانية التي اسست متحف "العبرة" الذي يعكس التضحيات والايثار والجهود التي بذلت من أجل انتصار الثورة الاسلامية./انتهى/.