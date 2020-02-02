لاریجاني: الجمهورية الإسلامية وقفت في وجه صفقة القرن بينما البعض طأطأ رأسه وانحنى أمامها

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس مجلس الشورى الإسلامي، علي لاريجاني قال في تصريح أدلى به خلال مراسم ازاحة الستار عن مجسم للشهيد مرتضى مطهري اليوم الاحد في متحف العبرة بطهران، إن الجميع يتحمّلون مسؤولية الدفاع عن الثورة الاسلامية لذلك ينبغي لجيل الشباب اليوم التعرف على جهاد الماضين.

ووصف الثورة الاسلامية بالثورة الصلبة لكنها مظلومة في ذات الوقت لان مكانتها السامية في العالم المعاصر تؤكده المرتبة الرفيعة التي تبوأتها الجمهورية الاسلامية الايرانية.

ونوه الى انه لايمكن تهميش ايران الاسلامية على صعيد الحسابات الجارية في المنطقة والعالم فيما كانت ايران على عهد النظام الملكي السابق ذات مرتبة متدنية واتسمت بالتبعية وتنفذ الاوامر كما هو الحال في البلدان العربية المطلة على الخليج الفارسي لكنها تتسم اليوم بالصلابة.

وأوضح لاريجاني أن جمهورية إيران الإسلامية وقفت في وجه صفقة القران منذ البداية بينما البعض طأطأ رأسه وانحنى أمامها.

وأضاف أنه لا صفقة أسوأ من "صفقة القرن" لأنها تلزم حماس والجهاد الاسلامي بنزع سلاحهما.

وأوضح لاريجاني أن بموجب الصفقة ستدفع أميركا 20 % من الالتزامات المالية وأوروبا 10% والعرب 70% وهذه فضيحة.