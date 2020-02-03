قائد الثورة الإسلامية: حماية الحماس الثوري والاعتناء بطلاب الحوزة الجدد أمر ضروري

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن موقع مکتب قائد الثورة الإسلامية، آية الله السيد علي الخامنئي أنه أكد خلال لقائه بالمجلس الأعلى للحوزة العلمية، على التخطيط لتحديد واستقطاب المواهب بين طلاب الحوزة، مضيفا أن دور المجلس الأعلى للحوزات العلمية في التخطيط لإعداد المعلمين والمرشدين الدينيين في المجتمع أمر مهم للغاية.

وأثنى قائد الثورة على الجهود التي يبذلها أعضاء هذا المجلس وإدارة الحوزة، قائلا إنه ينبغي التمييز بين وظائف المجلس الأعلى للحوزة العلمية وإدارة الحوزة باعتبار الأولى مشرعة والثانية منفذة حتى ترتفع إنتاجية وكفاءة العمل.

وشدد قائد الثورة على تحديد المواهب والطاقات الفكرية الكامنة لدى طلبة العلوم الدينية الشباب، وأضاف أننا نشهد أن الشباب يقومون بأعمال كبيرة ومبادرات مذهلة في كل القطاعات، مضيفا أنه يجب كشف هذه المواهب وتفويض المسؤوليات إليهم.

واستعرض قائد الثورة الإسلامية أيضًا بعض الأمثلة عن تواجد علماء عظماء ومن الطراز الاول في مختلف مدن البلاد ، مضيفًا: إن مفهوم توجه طلبة العلوم الدينية الى المدن من اجل ازدهار الشؤون الدينية والتربوية في تلك المناطق عمل جيد للغاية وضروري وينبغي التخطيط له حتى لا تخلو المدن المختلفة من حضور علماء الدين.

وخلال الاجتماع ، قدم كل من حجة الإسلام والمسلمين السيد حسيني بوشهري ، أمين المجلس الأعلى للحوزات العلمية ، وحجة الإسلام الشيخ اعرافي مدير الحوزات العلمية، تقارير عن انشطة المجلس الاعلى للحوزات العلمية وادارة الحوزات العلمية على مدى اربع سنوات.