خطيب جمعة طهران: الشعب الایرانی سيذهل العدو بإقباله على مراكز الاقتراع

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن إمام جمعة طهران المؤقت آية الله "محمد امامي كاشاني"، قال إن الشعب الإيراني سيذهل العدو بإقباله على مراكز الاقتراع.

وأكد آية الله امامي كاشاني في خطبة صلاة جمعة طهران ان انتصار الثورة الاسلامية في 11 فبرایر/شباط 1979 كان حدثا تاريخیا حقق أهداف الأنبياء والاولياء في تاريخ البشرية.

وقال: علينا أن ننظر الى مرحلة ما قبل الثورة وماذا كان يحدث في ايران والدول العربية والإسلامية.

واضاف امام جمعة طهران المؤقت: لولا 11 فبراير/شباط (انتصار الثورة الاسلامية) لفرضت اميركا والكيان الصهيوني سيطرتهما على العالم الاسلامي، وكانت بلادنا في قبضة الاميركان والصهاينة من النواحي السياسية والاقتصادية والثقافية والاخلاقية.

واشار امامي كاشاني الى ان الصهاينة لايسعون فقط الى انشاء كيان من النيل إلى الفرات فحسب بل يسعون للسيطرة على مناطق أخرى.

من جانب آخر ندد خطيب جمعة طهران المؤقت، بصفقة القرن واعتبرها خطة فاشلة، وقال: ان هذه الخطة ليست أكثر من إثارة الرائحة العفنة للصهاينة والاميركان في العالم.

واضاف آية الله امامي كاشاني: ان يحتل حفنة من اللصوص منازل الفلسطينيين، ومن ثم يزعمون اننا نتعايش بعضنا مع البعض ويطلقون على هذا التصرف تسمية صفقة القرن، فانها لا تتضمن سوى الفضيحة والبؤس.