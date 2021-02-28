إيران رفضت عرضاً أوروبياً للتفاوض مباشرة مع امريكا

وافادت وكالة مهر للأنباء ان صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية ذكرت في تقرير لها اليوم الأحد أن إيران رفضت عرض اجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة والأوروبيين حول الاتفاق النووي.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن دبلوماسيين غربيين كبار قولهما إن إيران رفضت عرض أوروبا للتفاوض مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي.

وبحسب التقرير، قال هؤلاء الدبلوماسيين إن إيران قالت إنه ينبغي رفع العقوبات النووية.

وقالت الصحيفة، طالبت طهران واشنطن برفع العقوبات اولا ثم عقد الاجتماع الامر الذي رفضته واشنطن حسب زعمها.

ووفق زعم هؤلاء الدبلوماسيين، فإن رفض طهران لطلب إجراء محادثات لم يحبط الآمال في المحادثات في الأشهر المقبلة، انما ما فعلته إيران كان من أجل الحصول على اليد العليا في المحادثات.

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