تقرير أمريكي: الإدارة الأمريكية تنوي تمديد إعفاء يسمح للعراق شراء الطاقة الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن صحيفة "وول ستريت جورنال" قالت بأن الإدارة الأمريكية تنوي تمديد إعفاء من عقوباتها يسمح للعراق باستيراد الكهرباء والغاز الطبيعي من إيران، رغم وجود خلافات بهذا الشأن في واشنطن.

ونقلت الصحيفة في تقرير نشرته أمس الخميس عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن بعض الأشخاص في إدارة الرئيس دونالد ترامب دعوا إلى عدم تمديد الإعفاء الذي تم تجديده لآخر مرة في أكتوبر الماضي لمدة 120 يوما وسينقضي الأسبوع القادم، وذلك في ظل بروز توتر في العلاقات بين الدولتين بعد اغتيال الولايات المتحدة الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني في بغداد أوائل يناير.

غير أن تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل حكومة جديدة في العراق رجح كفة الميزان داخل إدارة ترامب لصالح مؤيدي تمديد الإعفاء ومنح رئيس الوزراء الجديد الفرصة، حسب المسؤولين.

وقال مسؤول أمريكي مختص بالشأن الإيراني للصحيفة: "نريد الاستمرار في ممارسة أقصى درجات الضغط على إيران، لكن لا يجب أن يكون ذلك على حساب استقرار جيرانها الاقتصادي".

من جانبهم، ذكر مسؤولون عراقيون للصحيفة أن زملاءهم في الولايات المتحدة وعدوا بإمكانية مراجعة هذا القرار في حال تعرض أي جندي أمريكي في العراق لأي ضرر قبل انقضاء الإعفاء الحالي.