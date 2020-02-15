العدوان الأرعن حين يتلقى الضربات في ميادين المواجهة يبادر إلى استهداف المدنيين

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن قناة المنار ان عبدالسلام كتب على “تويتر” تعليقا على المجزرة المروعة التي ارتكبها طيران العدوان في محافظة الجوف وراح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى: “كعادته عندما يفشل العدوان السعودي الأمريكي الأرعن ويتلقى ضربات موجعة في ميادين المواجهة العسكرية يبادر بكل صلف وحماقة إلى استهداف المدنيين”.

وأكد “سقط صباح اليوم العشرات من الشهداء والجرحى من المواطنين في مديرية المصلوب محافظة الجوف”.

وارتقى عشرات الشهداء والجرحى بينهم نساء وأطفال، صباح اليوم السبت، جراء ثمان غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي استهدفت مديرية المصلوب. /انتهى/