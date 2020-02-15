  1. السياسة
١٥ فبراير ٢٠٢٠ - ١٥:٢٥

محمد عبد السلام:

العدوان الأرعن حين يتلقى الضربات في ميادين المواجهة يبادر إلى استهداف المدنيين

العدوان الأرعن حين يتلقى الضربات في ميادين المواجهة يبادر إلى استهداف المدنيين

أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام، اليوم السبت، أن العدوان السعودي الأمريكي الأرعن حين يتلقى ضربات موجعة في ميادين المواجهة العسكرية يبادر بكل صلف وحماقة إلى استهداف المدنيين.

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن قناة المنار ان عبدالسلام كتب  على “تويتر” تعليقا على المجزرة المروعة التي ارتكبها طيران العدوان في محافظة الجوف وراح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى: “كعادته عندما يفشل العدوان السعودي الأمريكي الأرعن ويتلقى ضربات موجعة في ميادين المواجهة العسكرية يبادر بكل صلف وحماقة إلى استهداف المدنيين”.

وأكد “سقط صباح اليوم العشرات من الشهداء والجرحى من المواطنين في مديرية المصلوب محافظة الجوف”.

وارتقى عشرات الشهداء والجرحى بينهم نساء وأطفال، صباح اليوم السبت، جراء ثمان غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي استهدفت مديرية المصلوب. /انتهى/ 

رمز الخبر 1902093

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