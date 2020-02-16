حزب الله يحيي ذكرى القادة الشهداء بعد ظهر اليوم الأحد

يقيم حزب الله مراسم ذكرى القادة الشهداء، وذكرى أربعين الشهيدين الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس باحتفال يقام عند الساعة 2:30م بعد ظهر اليوم الأحد، ويتحدث فيه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.