حزب الله يحيي ذكرى القادة الشهداء بعد ظهر اليوم الأحد

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه وبمناسبة الذكرى السنوية للقادة الشهداء السيد عباس الموسوي والشيخ راغب حرب والحاج عماد مغنية وأربعينية شهداء قادة محور المقاومة الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس ورفاقهما، يقيم حزب الله مهرجان "قادة الشهادة والبصيرة"، الذي يتحدث فيه الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله. /انتهى/
يقيم حزب الله مراسم ذكرى القادة الشهداء، وذكرى أربعين الشهيدين الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس باحتفال يقام عند الساعة 2:30م بعد ظهر اليوم الأحد، ويتحدث فيه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.
رمز الخبر 1902129
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