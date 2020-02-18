مسؤول إيراني يعلن إدراج 8 آثار تاریخیة وثقافية ضمن قائمة المعالم الوطنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المدير العام لمنظمة التراث الثقافي بمحافظة مركزي "محسن كريمي" أعلن في حديث له اليوم الأربعاء عن تسجيل ثمانية آثار تاریخیة وثقافية ضمن قائمة المعالم الوطنية موضحا ان هذه الآثار تشتمل على قصر "ديوان خانه"، والأبنية التاريخية في "عبدل آباد"، والمستشفى التاريخي في مدينة "آشتيان"، وحمام "حاج محاسب" في مدينة "محلات"، ومرقد "السيد ابورضا" في مدينة "ساوه"، زبيت "محمد ايلخاني" في قرية "بارزجان" توابع مدينة "تفرش" و مدرسة "صمصامية بيات" في مدينة "اراك".

تجدر الاشارة الى ان محافظة مركزي هي إحدى محافظات إيران، يعود تاريخ انشاءها الى القرنين الماضيين، حيث بنيت بعهد القاجاريين، ولذلك تعد من المدن الحديثة في ايران، الا ان ذلك لا يجعلها خالية من الابنية العتيقة التي تتحلى بفن العمارة الايراني الاصيل./انتهى/