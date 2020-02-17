  1. الرياضة
١٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١٧:٥٦

العدّاءة الإيرانية "فصيحي" تفوز ببطولة كأس ألعاب القوى وتسجل رقما قياسيا جديدا

العدّاءة الإيرانية "فصيحي" تفوز ببطولة كأس ألعاب القوى وتسجل رقما قياسيا جديدا

أحرزت العداءة الإيرانية "فرزانة فصيحي" فوزا في سباق 60 مترا ببطولة كأس اسطنبول لالعاب القوى داخل الصالات، وتمكنت من تسجيل رقم قياسي جديد قدره 7.25 ثانية.

وافادت وكالة مهر للأنباء، أن العداءة "فرزانة فصيحي" تحمل الرقم القياسي الإيراني في سباق السرعة، وتمكنت من الفوز على عداءات آسيويات كبار كالعداءة الكازاخستانية " الغا" حيث سجلت العداءة الإيرانية رقما قياسيا قدره 7.25 ثانية وفازت بالبطولة.

وكانت فصيحي قد فازت سابقا في سباق 60 متر ببطولة صربيا للأندية داخل الصالات بتسجيلها رقما قياسيا قدره 7.29 ثانية.

وتمكنت فصيحي من تحطيم رقمها السابق (7.32) لتحجز بطاقة التأهل لبطولة العالم لالعاب القوى داخل الصالات.

علما ان الرقم القياسي للتأهل الى سباقات العدو 60 مترا لبطولة العالم لالعاب القوى داخل الصالات هو 7.30 ثواني.

ونالت فصيحي في عام 2017 الميدالية البرونزية في بطولة آسيا للعدو داخل الصالات في سباق 60 متر .

كما حازت على الميدالية الفضية في سباق 100 متر في بطولة غرب آسيا بالإمارات في عام 2012.

رمز الخبر 1902168

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