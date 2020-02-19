ربيعي: أي قرار يتخذ في اجتماع "فاتف" سوف لا يشكل أي أضرار تذكر على الاقتصاد الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الحكومة الايرانية الايرانية علي ربيعي أعلن في حديث له اليوم الأربعاء أمام مجموعة من الصحفيين على هامش اجتماع الحكومة، أنه "أي قرار يتخذ في اجتماع مجموعة العمل المالي (FATF) فسوف لا يشكل أي خطر إلى الاقتصاد من خلال السبل التي وفرها البنك المركزي لمواجهة الأضرار المحتملة، حتى في حالة إدراج إيران ضمن القائمة السوداء، لن يحدث شيء خاص لاقتصاد البلاد".

وفي سياق آخر لفت ربيعي إلى انه سيتم الاعلان قريبا من قبل احدى اجهزة الدولة عن العدد الدقيق لقتلى الاحداث التي وقعت خلال شهر تشرين الثاني / نوفمبر الماضي بذريعة رفع اسعار البنزين.

وقال ربيعي، ان ما ذكره رئيس الجمهورية ياتي بناء على ان الطب الشرعي هو المسؤول عن الاعلان عن اسباب الوفاة.

واضاف، ان الارقام الدقيقة سيتم الاعلان عنها قريبا وفي غضون الايام القادمة من قبل احدى الاجهزة.

وفيما يتعلق بفيروس كورونا قال، ان القرار المتخذ هو الاعلان بصورة شفافة حتى لو كانت حالة واحدة، ولم تسجل لغاية الان اي حالة من هذا الفيروس في البلاد، ولكن جرى البحث اليوم عن انتشار الانفلونزا من نوع "بي" حيث يوصى برعاية الشروط الصحية للوقاية منه.

وفي جانب اخر من تصريحه قال ربيعي حول مزاعم برايان هوك، ان هذه المزاعم ليست جديدة وبناء على مزاعمه لم يكن من المقرر ان نرى الذكرى الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية، ونحن نامل من خلال الحضور الحماسي للشعب في الانتخابات إبطال هذه المزاعم واثبات سقمها وان دعم اميركا هو للحكومات غير المنتخبة.

واكد قائلا، ان اميركا بحكومتها المفضوحة والمخزية ليست جديرة بابداء الراي حول ايران./انتهى/