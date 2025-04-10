رئيس مؤسسة الحج الايرانية: رحلات الحج الجوية ستتم عبر الخطوط الايرانية والسعودية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس مؤسسة الحج والزيارة علي رضا بيات ان الرحلات الجوية لحج هذا العام سيتم بعضها عن طريق الخطوط الجوية الداخلية وبعضها الاخر عبر الخطوط الجوية السعودية.

واضاف انه تم تنظيم جداول الرحلات لنقل الزوار الايرانيين الى المدينة المنورة وجدة وتجري مشاورات للافادة من مطار الطائف وفي حالة تحقق ذلك، فان الفترة الزمنية ستقل ما بين 3 و 4 ايام.

واشار الى ان نصف زوار الحج هم من السيدات قائلا اننا سنستفيد هذا العام وبصورة تجريبة من مساعدات سيدات في قوافل الحج.

وعن حج العمرة لهذا العام قال ان متابعات تجري ونامل ان يزداد عدد المعتمرين الايرانيين 2.5 ضعفا عن العام الماضي ليصل العدد الى مليون شخص سنويا.