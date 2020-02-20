الإنتخابات صوت الشعب/ أربعة عقود من الإستقلال تحققت بفضل صناديق الإقتراع

وأفادت وكالة مهر للانباء أن تلك التصريحات جاءت في تغريدة للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية "عباس موسوي" اليوم الخميس في حسابه على تويتر.

جاء فيها، الانتخابات صوت الشعب ، واجراء ما لايقل عن انتخابات واحدة كل عام والاستفتاء بعد الثورة ، يعتبر تجربة قل نظيرها لتجسيد السيادة الشعبية في ايران.

ووصف المتحدث باسم الخارجية، حق الايرانيين في تقرير المصير بانه حق اساسي مصرحا بان اربعة عقود من الاستقلال والقدرة والأمن النابع من الداخل ، انما تحقق من صنادق الاقتراع.

والجدير بالذكر ان انتخابات مجلس الشورى الاسلامي في دورتها الحادية عشرة ستجري يوم غد الجمعة وبالتزامن معها تجري الانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة في دورته الخامسة.

ويخوض 7148 مرشحا المنافسة الانتخابية للفوز بمقاعد البرلمان البالغ عددها 290 مقعدا .

وتعد دائرة طهران الدائرة الانتخابية هي الاكبر ويمثلها 30 نائبا.

وفي هذا السياق اعلن وزير الداخلية الايراني عبدالرضا رحماني فضلي مساء امس الاربعاء بان الانتخابات البرلمانية ستجري في 55 الف مركز اقتراع موزعة على 208 دوائر انتخابية في مختلف انحاء البلاد. /انتهى/