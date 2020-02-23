الانتخابات في النظام الإسلامي تدحض مزاعم العدو بتعارض الدين مع الحرية والديمقراطية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد الثورة الاسلامية أعرب عن شكره وتقديره للشعب الايراني على المشاركة الواسعة في الانتخابات البرلمانية رغم الدعايات المغرضة للاعداء مشددا في كلمة مقتضبة له اليوم الاحد قبل بدء درس بحث الخارج، على ضرورة الجهوزية والتحلي بالوعي من اجل التصدي لمؤامرات الاعداء التي تستهدف البلاد.

واشار آية الله الخامنئي الى الضجيج السلبي والمكثف للاجهزة الدعائية الاجنبية ضد مشاركة الشعب في الانتخابات واضاف، ان هذه الدعاية السلبية قد بدات قبل عدة اشهر وتصاعدت مع الاقتراب من الانتخابات وفي اليومين الاخيرين كذلك بذريعة المرض والفيروس لم تفوّت وسائل اعلامهم ادنى فرصة لثني الشعب عن المشاركة في الانتخابات.

وشكر قائد الثورة الاسلامية الباري تعالى وقدّر عاليا مشاركة الشعب الواسعة في الانتخابات رغم الدعايات الاعلامية المغرضة وقال، ان ارادة الباري تعالى اقتضت نصرة هذا الشعب.

واعتبر سماحته عداء الاعداء للشعب الايراني بانه ليس مقتصرا على مجالات الاقتصاد والثقافة والمعتقدات الدينية والثورية واضاف، انهم يعارضون حتى انتخابات الشعب الايراني لانهم لا يريدون تثبيت ظاهرة مشاركة الشعب باسم الدين عند صناديق الاقتراع وفي خدمة الثورة كحقيقة واقعية.

واعتبر آية الله الخامنئي اجراء الانتخابات في الجمهورية الاسلامية مجهضا لمزاعم الاعداء المبنية على معارضة الدين للحرية والديمقراطية واضاف، ان الانتخابات في الجمهورية الاسلامية الايرانية تثبت بان الدين مظهر كامل للديمقراطية الشاملة وان اقامة 37 عملية انتخابية على مدى الاعوام الـ 41 الماضية مؤشر الى اهتمام الجمهورية الاسلامية منقطع النظير بالسيادة الشعبية.

ودعا قائد الثورة الاسلامية الجميع لمعرفة العدو واليقظة امامه واكد قائلا، انه وفي مواجهة انشطة آلاف الافراد في جبهة العدو ضد مختلف قضايا ايران، ينبغي في جبهة الشعب الايراني ان يكون ملايين الافراد جاهزين للدفاع وتوجيه الضربة والهجوم المضاد في الشؤون الاعلامية ومختلف انواع الاعمال الممكنة للشعب./انتهى/