اليمن ..ازاحة الستار عن أربع منظومات جديدة للدفاع الجوي

وخلال افتتاحه معرض الشهيد عبدالعزيز المهرم للدفاعات الجوية، بحضور أعضاء المجلس السياسي الأعلى ورئيسي مجلسي النواب يحيى الراعي والوزراء عبدالعزيز بن حبتور اطلع الرئيس المشاط على ما يحويه المعرض من نماذج لمنظومات الدفاع الجوي الجديدة التي دخلت الخدمة بعد أن جرى اختبارها بنجاح.

واستمع المشاط والقادة من وزير الدفاع اللواء الركن محمد العاطفي ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد الغماري والمتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، إلى شرح حول الخصائص الفنية والتكتيكية للمنظومات الدفاعية ومراحل تطويرها وعمليات اختبارها والتي أثبتت قدرتها على إصابة الأهداف بدقة عالية.

وشاهد المشاط والحاضرون فيلماً تسجيلياً عن مراحل تطوير وتحديث منظومات الدفاع الجوي خلال خمس سنوات من العدوان ومشاهد لفاعلية ونجاح تلك المنظومات الدفاعية في إصابة أهدافها خلال مراحل اختبارها.

وأشاد المشاط بجهود قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة في مختلف المجالات ومنها تطوير وتحديث منظومة الصناعات العسكرية بما يواكب متطلبات معركة المواجهة والتصدي وردع قوى العدوان.

من جهته أوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أنه سيتم نشر تفاصيل وخصائص المنظومات الجديدة للدفاع الجوي في ملحق إخباري عصر اليوم.

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