ایران تشارك في معرض الکتاب الدولي بسلطنة عمان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن"معرض مسقط الدولى للكتاب" افتتح بحضور مستشار سلطان عمان " طارق ال سعيد" ووزير الإعلام السلطنة "عبد المنعم بن منصور الحسنى"و سفير الجمهورية الاسلامية في سلطنة عمان حجة الاسلام والمسلمين " نوري شاهرودي" و المحلق الثقافي " سيد علي موسوي زاده" و مساعد منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية "محمد حسين هاشمي".

وتشارك في المعرض هذا العام 946 دار نشر من 32 دولة بما فیها الجمهوریة الاسلامیة.



وتعرض الجمهورية الاسلامية مجوعة قيمة من الكتب بما فيها مؤلفات لسماحة قائد الثورة الاسلامية منها مشروع الفکر الاسلامی فی القرآن، انسان بعمره ۲۵۰ سنه، "استضافه الفردوس"، الاسره لقاء مطول مع سماحه الامام الخامنئی، النهضه الحسینیه، الفجر الصادق، فی المنفی، شرح و تفسیر" آیة‌الکرسی" و"المسیح في لیله القدر" و مجال المقاومة منها "البصیره والاستقامه" و "الهواجس الثقافیه فی مشروع الحضاري المعاصر".