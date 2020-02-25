إصابة مساعد وزير الصحة الايراني "ايرج حريرجي" بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه نشر نائب وزير الصحة الإيراني علي رضا وهاب زاده عبر "تويتر" تغريدة أكد فيها إصابة نائب وزير الصحة الإيراني الآخر أيرج حريرجي بفيروس كورونا الجديد.

وجاء في التغريدة "تم التأكد من إصابة مساعد وزير الصحة الإيرانية أيرج حريرجي بفيروس كورونا بعد العمل الدؤوب لمكافحة تفشي المرض في المدن الإيرانية خلال الأيام الماضية".

وكان قد أعلن مدير العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية، ان عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في إيران، ارتفع إلى 95 شخصا، فيما توفي 15 منهم.

وقال كيانوش جهانبور اليوم الثلاثاء: من بين الحالات التي تم فحصها خلال الساعات الـ24 الماضية ، تم تشخيص 34 اصابة جديدة ، من بينها 16 اصابة في مدينة قم، و9 في طهران و اصابة واحدة في محافظة فارس واصابتان في كل من محافظتي مازندران وجيلان، واصابة واحدة في نيشابور واصابتان في البرز واصابة واحدة في قشم.

واضاف ان هؤلاء المصابين من الاشخاص الذي سافروا من قم الى هذه المناطق او سبق لهم ان سافروا الى قم.

كما قال رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي في ايران مجتبى ذو النوري ان اللجنة تتابع عن كثب خطوات وزارة الصحة في الحد من انتشار فيروس كورونا في مدينة قم المقدسة.

وورد على حساب ذوالنوري الشخصي في موقع تويتر يوم الاثنين، ان اللجنة تابعت عن كثب عبر وزير الصحة، مشاكل المستشفيات وانتشار فيروس كورونا في قم والذي أكد بدوره على ضرورة تعزيز الامكانيات والمعدات الطبية وتوزيع حزم مجانية على المواطنين لتعزيز الوقاية من هذا الفيروس.

ولفت الى ان الحزم المجانية تشمل المطهرات والكمامات ومواد الغسيل.

ونوه الى ان وزير الصحة سيزور مدينة قم لمتابعة معالجة المشاكل الناجمة عن فيروس كورونا./انتهى/