إيران تدين الهجوم الارهابي الصهيوني ضد قطاع غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المتحدث باسم الوزارة الخارجية الإيرانية "سيد عباس موسوي" أدان بشهدة الاجراءات الارهابية من جانب الكيان الصهيوني في استهدافهم الشعب الفلسطيني ومراكز تابعة للمقاومة في قطاع غزة ودمشق.

ونقل القسم الاعلامي بوزارة الخارجية اليوم الثلاثاء عن موسوي قوله في معرض التعليق على الجرائم ضد الانسانية التي ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني حيث التنكيل بجثمان الشهيد الفلسطيني المسلم، بان "هذا العمل الوحشي من جانب الصهاينة يشكف عن الطبيعة الدموية للمحتلين في فلسطين وعدم التزامهم بأدنى مستوى من القيم والسلوك الانسانية في مجال التعاطي مع الشعب الفلسطيني الاعزل".

واكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، ضرورة الادانة والمسائلة القانونية لدى المحكمة الدولية في لاهاي ومعاقبة هؤلاء المحتلين للقدس الشريف بصفتهم مجرمو حرب.

وكما اشاد بالنضال المشروع والبطولي للشعب الفلسطيني؛ واصفا المقاومة والوحدة الوطنية سبيلا وحيدا لهذا الشعب في سياق التصدي لغاصبي القدس؛ كما اعرب عن اسفه من مواقف المجتمع الدولي الانفعالية وخذلانه في مواجهة الجرائم المتكررة التي يمارسها الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة وانتهاكه للسيادة الوطنية والعدوان على دول الجوار. /انتهى/