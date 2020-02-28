إدراج شجرة جوز يبلغ عمرها 400 عام ضمن قائمة المعالم الوطنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المدير العام لمنظمة التراث الثقافي بمحافظة زنجان "امير ارجمند" أعلن في حديث له يوم الخميس عن إدراج شجرة جوز يبلغ عمرها 450 عاما في قرية بشتوك بمدينة ماهنشان ضمن قائمة المعالم الوطنية و مضيفا ان هذه الشجرة لها محصول كبير من الجوز سنويا.



تجدر الاشارة الى ان محافظة زنجان تعتبر واحدة من أجمل المدن في إيران لكونها تجمع بين التراث العريق والطبيعة الخلابة ولا سيما اعتدال أجوائها في فصل الصيف، ومعالمها الأثرية التي تضرب بجذورها في مختلف العصور لا حصر لها، وما يزيد من روعتها حسن ضيافة سكنتها الناطقين باللغة التركية الأذربيجانية./انتهى/