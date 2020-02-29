62 إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

وأبلغ المركز عن 34 حالة إصابة بهذا الفيروس، "11 منها، كان المرضى قد عادوا إلى الولايات المتحدة من الخارج، وفي حالتين أخريين تم نقل الفيروس التاجي من شخص لآخر. بالإضافة إلى ذلك، تم تسلم 21 شخصا من قبل وزارة الخارجية: ثلاثة من مدينة ووهان الصينية مركز انبعاث هذا الفيروس و 18 من سفينة دايموند برينسيس من اليابان".

ووفقا لأحدث بيانات مركز السيطرة على الأمراض، من أصل 62 مصابا، 12 عادوا سابقا إلى الولايات المتحدة من رحلات في الخارج، فيما ارتفع عدد الإصابات من شخص لآخر إلى ثلاثة بعدما أكدت مقاطعة سانتا كلارا بكالفورنيا ظهور حالة جديدة من فيروس كورونا. علما أن هذه هي الحالة الثالثة للإصابة بالفيروس في المقاطعة دون السفر للخارج حسبما افادت وكالة نوفوستي للانباء.

وبلغ عدد المواطنين الأمريكيين المصابين الذين تم إجلاؤهم من سفينة "دايموند برينسيس" 44.