منتظري يؤكد استعداد الادعاء العام للتصدي للمخلين بالنظام الصحي في البلاد

جاء ذلك في رسالة وجهها منتظري الى وزير الصحة اشاد فيها بجهود جميع الاطباء والممرضين وسائر الكوادر الطبية العاملين في جبهة مكافحة فيروس كورونا، مؤكدا استعداد الادعاء العام في البلاد للتصدي للمخلين بالنظام الصحي في البلاد.

واعتبر المدعي العام الايراني الاخلال بالنظام الصحي للمواطنين بانه عمل اجرامي عقوبته بمستوى عقوبة "الافساد في الارض"، داعيا الى اطلاع مكتب الادعاء العام في البلاد على حالات احتكار وعدم عرض مواد التنظيف والكمامات والسلع اللازمة لمكافحة فيروس كورونا ، للبت فيها سريعا وبصورة عاجلة.

واضاف، ان الاخلال بالنظام الصحي للمواطنين والاعمال الاجرامية المستهدفة لصحة الافراد تعتبر وفقا للمادة 286 من قانون العقوبات الاسلامية ليس جريمة فقط بل تستحق ايضا العقوبة بمستوى "الافساد في الارض".

واوضح المدعي العام الايراني بان السلطة القضائية لها في الوقت الحاضر اجراءات لمواجهة الجرائم المتعلقة بهذا الموضوع حيث سيتم الاعلان عنها قريبا.

يذكر ان عدد الافراد المصابين بفيروس كورونا في البلاد بلغ حتى ظهر اليوم الاحد 987 شخصا وعدد المتوفين 54 حالة فيما تعافى 175 لغاية الان.