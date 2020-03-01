تفعیل "مقر الدفاع البيولوجي" من اجل احتواء ومكافحة فيروس كورونا المستجد في البلاد

وفي تصريح له بمراسم تدشين هذا المركز البيولوجي اليوم الاحد، اكد العميد سليماني ان قوى الامن الداخلي في ايران اتخذت اجراءت وقائية واسعة للحد من تفشي فيروس كورونا، منذ الاعلان عن انتشاره في ايران؛ مضيفا ان تفعيل مقرّ مركزي للدفاع البيولوجي والفروع التابعة له ياتي على سلم هذه الاجراءات.

كما لفت نائب القائد العام لقوى الامن الداخلي الى انه بالتزامن مع تفعيل هذا المركز، تم الايعاز الى كافة القوات المنتسبة في العاصمة والمحافظات من اجل التاهب في سبيل خدمة الشعب وتظافر الجهود مع الجهات التنفيذية ولاسيما وزارة الصحة في هذا الخصوص.

وتوجه القائد الامني الايراني بالشكر والتقدير الى الوسط الطبي والعلاجي ولاسيما كوادر التمريض في ارجاء البلاد على جهودهم المضنية وتضحياتهم لانقاذ ارواح الناس واغاثة المرضى المصابين بفيروس كورونا.