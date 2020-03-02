ممثلون عن الصحة العالمية يصلون الى طهران بطائرة محملة بالمعدات الطبية والوقائية

وقال المدير العام لدائرة العلاقات العامة في مطار الامام الخميني (رض) علي کاشاني حیدري في تصريح اليوم الاثنين، ان طائرة تحمل على متنها مساعدات انسانية من منظمة الصحة العالمية وممثلين عنها وصلت اليوم الى البلاد.

وأضاف: ان ممثلين عن منظمة الصحة العالمية وصلوا الى طهران لدراسة التطورات الناجمة عن تفشي فيروس "كورونا" وسبل مكافحته في ايران.

وتابع: إن الطائرة تحمل على متنها أكثر من 7،5 طنا من المعدات الطبية والوقائية لأكثر من 15000 شخص وكذلك تضمّ 100 ألف عدّة لتشخيص فيروس "كورونا".

كما اعلن سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في لندن "حميد بعيدي نجاد"، في تغريدة له على موقع تويتر اليوم، ان "اول شحنة تضم هدايا من بريطانيا وفرنسا والمانيا لمكافحة فيروس كورنا ستصل الى طهران الليلة".

واضاف بعيدي نجاد "انه الى جانب جهود المهندسين والتقنيين الايرانيين بهدف تلبية احتياجات البلاد، يجري حاليا التنسيق مع كبار المسؤولين البريطانيين لشراء بعض السلع الطبية الضرورية من اسواق هذا البلد".

وفي سياق متصل، اعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية "سيد عباس موسوي" ، رفضه الاقتراح الامريكي بشان ارسال مساعدات الى ايران لمكافحة فيروس كورونا؛ مصرحا ان بعض الدول اعلنت استعدادها للتعاون، و"نحن ايضا سنبادر الى مساعدة الدول الاخرى لانها قضية عالمية وينبغي العمل على معالجتها"./انتهى/